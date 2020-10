Recherche onderzoekt autodiefstal en zoekt getuigen

De Opel was voorzien van een Track en Trace-systeem waardoor agenten de auto konden volgen. Collega’s van het Team Technisch Toezicht, het team dat camerabeelden uit de publieke ruimte bekijkt, zagen dat de auto op de Bierkade was achtergelaten. Na een korte lopende achtervolging konden agenten een verdachte aanhouden. De recherche is nog op zoek naar de tweede verdachte. Het gaat om een man, klein van postuur, getinte huid, gekleed in een grijze broek en een donkere jas met kleine bontkraag. Hij droeg zwarte schoenen met witte zolen.



Getuigen gezocht

​​​​​​​Denkt u te weten wie deze man is? Of heeft u informatie die onze recherche kan helpen bij het onderzoek, neemt u dan contact op met de recherche Westland-Delft via 0900-8844 of bel M 0800-7000.