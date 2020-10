Bejaarde vrouw overvallen in Schiedam: team zoekt getuigen en beelden

De overvaller ging er vandoor met haar persoonlijke bezittingen, vermoedelijk via de Amalia van Solmsstraat. De vrouw was erg ontdaan maar fysiek gelukkig ongedeerd. Agenten hebben zich over haar ontfermd. Er zijn sporen veiliggesteld en er wordt een buurtonderzoek gehouden.



Informatie?

Er is helaas op dit moment slechts een summier signalement bekend. We zoeken een man, vermoedelijk licht getint. Hij droeg donkere kleding wat waarschijnlijk doordrenkt door de regen was. Wie heeft er iets hebben gezien tussen 3 en 4 uur vannacht. Ook komen we graag in contact met mensen die camerabeelden hebben. Bel met 0900-8844 als u informatie heeft over deze brute overval. Ook kleine dingen kunnen waardevol zijn voor het onderzoek. U kunt ook bellen met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Of vul het onderstaand tipformulier in.