Supermarkt in Schiedam voor de tweede keer overvallen

Rond 21.20 uur kwamen er twee mannen met bivakmutsen de winkel binnen. Eén man was volledig in het zwart gekleed. De tweede man had een grijze capuchon over zijn hoofd en droeg een zwarte jas, een zwarte broek en witte schoenen met zwarte Nike logo. Beiden mannen bedreigden de twee aanwezige medewerkers met een mes en gingen er vandoor met sigaretten en een onbekend geldbedrag.



Informatie

Het regionaal overvallen heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen. Wie heeft er iets hebben gezien tussen 21.00 en 22.00 uur vannacht. Bel met 0900-8844 als u informatie heeft over deze brute overval. Ook kleine dingen kunnen waardevol zijn voor het onderzoek. U kunt ook bellen met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Of vul het onderstaand tipformulier in.