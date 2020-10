Aanhouding gevaarlijk rijgedrag

De politie zag de verdachte met 200 km/uur over de A59 rijden. Agenten gaven hem een stopteken, maar deze negeerde hij. Er volgde een achtervolging over de A27 richting Oosterhout waarbij de bestuurder door rood licht reed en onder andere in de Ekelstraat verschillende voertuigen inhaalden. Uiteindelijk stopte de verdachte op de Heikant. De politie heeft hem aangehouden vanwege het gevaarlijke rijgedrag. Ook vermoedden de agenten dat hij onder invloed van middelen reed. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto werd voor onderzoek in beslag genomen.