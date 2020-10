Meld verdachte situaties!

De politie is een onderzoek naar deze inbraken gestart en vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden bij ons. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Mocht u informatie hebben over deze inbraken, maar u wilt om wat voor reden dan ook, niet met de politie praten, dan kunt u uw informatie ook gegarandeerd anoniem delen bij Meld Misdaad Anoniem. Dit kan telefonisch (0800-7000) of via hun website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Mocht u meer informatie hebben over de gepleegde inbraken, neem dan contact op met ons of met Meld Misdaad Anoniem. Wanneer u een verdachte situatie waarneemt in uw buurt vragen we u ook contact met ons op te nemen. Denk niet: “Oh, het zal wel niks zijn”, of: “De buren zullen wel al gebeld hebben”, maar bel dan 0900-8844. Als u daadwerkelijk ziet dat ergens wordt ingebroken bel dan direct 112.