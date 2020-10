Politie, media en burgers werken samen op plaats delict

Een Officier van Dienst Politie (OvD-P) is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle hulpverleners achter het lint. Hij of zij overziet dat iedereen veilig en ongestoord kan werken. Dit is een belangrijke reden waarom een gebied afgezet wordt.

De OvD-P in de video vertelt dat hij omstanders op afstand wil houden voor hun eigen veiligheid. Het kan zijn dat er gewonde of zelfs overleden personen te zien zijn. Dat is geen prettig beeld. Agenten en andere hulpverleners zijn getraind om hiermee om te gaan, maar voor omstanders kan dit beeld schokkend en zelfs traumatisch zijn. Privacy voor de slachtoffers is in deze ook van groot belang.