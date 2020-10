Woninginbraak Swifterbant - politie zoekt getuigen

Rond 22:30 uur op dinsdag 6 oktober belden twee personen aan bij een woning aan de Rivierduinweg in Swifterbant. De eigenaar deed open, maar zag niemand staan. Ongeveer een kwartier later werd een raam ingeslagen. Twee gemaskerde mannen kwamen zo de woning in en bedreigden de bewoner met een steekwapen.

De bewoner heeft de daders vervolgens weten te verjagen. De daders hebben niets buitgemaakt en zijn vermoedelijk gevlucht in de richting van de Bosweg.

Iets gezien?

Heeft u iets verdachte gezien of gehoord in de omgeving van de Rivierduinweg en dan specifiek in de omgeving met de kruising van de Bosweg, in de avond van dinsdag 6 oktober? Of heeft u camerabeelden waarop iets te zien is? Meld dat dan bij de politie. Bel 0900-8844 of maak gebruik van het onderstaande tipformulier.