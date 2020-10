Verdachte van inbraak aangehouden

Omstreeks 05.00 uur kreeg de politie melding van een inbraak. De inbraak was op heterdaad ontdekt en de melder had de inbreker weg zien vluchten. Bij het bedrijfspand stond zwaar elektrisch gereedschap klaar bij een aanhanger om weggehaald te worden.

De verdachte werd niet meer in de omgeving aangetroffen, maar na een kort onderzoek zag de politie de man later in zijn woonplaats in zijn auto rijden. Hier kon hij worden aangehouden. De politie nam de auto en de aanhangwagen op de plaats van de inbraak in beslag.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2020215069