Vijftien aanhoudingen bij demonstratie Plein

Woensdag 7 oktober werd er gedurende de hele dag op het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen de spoedwet van het kabinet. Ongeveer 120 mensen namen deel aan de demonstratie. Op last van de burgemeester werd rond 19.00 uur de demonstratie ontbonden. De demonstranten werden meerdere keren gevorderd weg te gaan. Op dat moment werd daar door de demonstranten gehoor aan gegeven. Rond 21.00 uur startte er echter opnieuw een demonstratie. De demonstranten zijn wederom gesommeerd en gevorderd weg te gaan en hen is medegedeeld dat wanneer zij daar geen gehoor aan zouden geven, zij zouden worden aangehouden. Daarop zijn veertien personen aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering en aan de WOM (Wet openbare manifestaties). Eén verdachte is daarbij gepepperd, omdat hij een aanhouding wilde voorkomen. Een andere man werd aangehouden voor belediging. Veertien personen zitten nog vast en worden vandaag verhoord.



Wat is de rol van de politie bij demonstraties?

De politie begeleidt in opdracht van de burgemeester demonstraties om de veiligheid voor demonstranten en de omgeving te bewaken. Daarom zijn we zichtbaar aanwezig en zijn we in contact met de demonstranten. Zo houden we een vinger aan de pols. Ons optreden is er op gericht om bij eventuele spanningen te de-escaleren, mocht het nodig zijn. We treden op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de gezondheid van demonstranten of omstanders in gedrang komt. We streven ernaar dat vrijheid en veiligheid bij iedere demonstratie in balans zijn. Klik hier voor meer informatie over demonstraties.