Voorburg getuigen woninginbraak gezocht

De bewoner ontdekte rond 20.45 uur bij thuiskomst een onbekende man in de woning aan de Haagvliet. Na de confrontatie werd de bewoner overlopen door de inbreker, die er samen met twee andere verdachten met de buit vandoor ging. Een van de inbrekers sloeg linksaf richting de Laan van Heldenburg. De andere twee verdachten verdwenen in onbekende richting. De persoonlijke eigendommen zijn later die avond met behulp van speurhonden in de omgeving teruggevonden.

Getuigen gezocht

In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die woensdagavond iets gezien hebben dat met deze inbraak te maken kan heeft.

Heeft u de daders gezien? Of woont u in de buurt en heeft u bewakingscamera’s en staan er beelden op deel deze beelden dan met ons. U kunt ons ook bereiken via 0900 88 44 of via Misdaad Anoniem 0800 7000