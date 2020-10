Man aangehouden na vondst drugs

Bestrijding van de handel in drugs heeft de volle aandacht van de politie. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving in drugs wordt gehandeld? Of dat er illegale zaken worden gedaan? Bel dan met de politie via 0900 8844, of meld misdaad anoniem via 0800-7000.