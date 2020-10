Overvallen op cafetaria’s, woninginbraak en pinpasfraude in Bureau Brabant

Een 23-jarige Tilburger komt op vrijdag 17 juli 2020 tot de ontdekking dat hij zijn bankpas kwijt is. Hij vermoedt dat hij die de voorgaande dag tijdens een fietsrit verloren is. Als hij de pas wil blokkeren ontdekt hij dat er in zes winkels contactloos mee betaald is, betalen zonder dat je daarvoor je pincode hoeft in te toetsen. Dat gebeurt onder andere bij een supermarkt op het Wagnerplein in Tilburg. De dader staat in verschillende winkels op beeld.