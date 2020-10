Man door tweetal aangevallen bij poging straatroof

De politie zoekt mensen, die meer over dit incident weten. Zo zoekt de recherche een man, die in de buurt van het tunneltje fietste toen het slachtoffer door de overvallers werd aangevallen. Maar ook andere omstanders worden opgeroepen zich te melden. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020263333.