Bijna 800.000 euro in verborgen ruimte van bestelauto op de A1

Na het appartement werd ook de bijbehorende kelderbox doorzocht. Toen de agenten de kelderbox openden zagen ze tientallen tonnen en kartonnen staan. Eén ton werd geopend en toen de agenten zagen dat deze gevuld was met wit poeder kregen ze het vermoeden dat de kelderbox gevuld was met goederen die mogelijk gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. In afwachting van de specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) werd de kelderbox weer gesloten. Na onderzoek van het LFO bleek dat de kartonnen tonnen gevuld waren met een stof die gebruikt wordt voor het versnijden van cocaïne, in totaal 650 kilo. In de kartonnen dozen zaten zakken met de stof Mapa. Dat is een stof die door een chemische reactie wordt omgezet in BMK en dat is weer de grondstof voor amfetamine. Ook hiervan was 650 kilo aanwezig. Verder werd nog zeven liter amfetamine-olie aangetroffen. Alles werd in beslag genomen en door een speciaal bedrijf verwijderd.

Aan het eind van de middag is ook nog een bedrijfspand in Loosdrecht doorzocht. Dit wordt door de verdachte uit Hilversum gehuurd. Daar nam de politie een weegschaal met poederresten en een sealapparaat met poederresten in beslag.