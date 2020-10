Gesjoemel met valse kentekenplaten

Ander type auto

Op 7 oktober zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid omstreeks 13.00 uur op de A4 een grijze Ford rijden. Bij controle van het kenteken in de politiesystemen bleek dat kenteken inderdaad te zijn afgegeven voor een grijze Ford, maar voor een heel ander type. Omdat de agenten vermoedden dat de voor hen rijdende Ford voorzien was van valse kentekenplaten werd de auto op de A10 bij Amsterdam aan de kant gezet. Bij controle van de identiteit van de auto via het chassisnummer bleek dat deze auto op 5 maart van dit jaar in Zwijndrecht tijdens een woninginbraak was gestolen. De gebruikte kentekenplaten zijn gestolen of vervalst. De bestuurder, een 37-jarige inwoner van Den Haag, werd aangehouden als verdachte van diefstal c.q. heling. In de auto werden nog twee kentekenplaten aangetroffen die vals of gestolen waren.

Spookauto

In de nacht van woensdag 7 op 8 oktober zagen agenten op de A2 bij Born een bestelwagen rijden waarbij het ze opviel dat de kentekenplaat aan de achterzijde een afwijkend lettertype had. Besloten werd de auto aan een controle te onderwerpen en toen werd al snel duidelijk dat de kentekenplaten aan de voor- en achterzijde vals waren. Uit de politiesystemen bleek dat de betreffende auto al sinds juni van dit jaar als geëxporteerd was geregistreerd. De auto was dus nu een ‘spookauto’, stond niet op naam, er werd geen motorrijtuigenbelasting voor betaald en de auto was niet verzekerd. Tegen de 49-jarige bestuurder uit Antwerpen wordt proces-verbaal opgemaakt en de auto werd in beslag genomen.