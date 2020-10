Opvallend veel bestuurders op de weg zonder geldig rijbewijs

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen tijdens hun surveillance de volgende situaties tegen:

A27

Op woensdag 7 oktober omstreeks 03.20 uur, zagen agenten op de A27 ter hoogte van Oosterhout een auto rijden met een snelheid die met 170 km/uur duidelijk boven de daar op dat tijdstip toegestane maximum snelheid van 120 km/uur lag. De auto werd aan de kant gezet en de bestuurder antwoordde desgevraagd dat hij zijn rijbewijs niet bij zich had. Hij gaf wel zijn personalia op. Maar bij controle in de politiesystemen bleek al snel dat hij een valse naam had opgegeven en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De 23-jarige man uit Amsterdam kreeg een bekeuring voor het niet tonen van een geldig rijbewijs, het opgeven van een valse naam, de snelheidsovertreding en het rijden zonder geldig rijbewijs. En natuurlijk kon hij zijn auto laten staan.

A4

Op bijna hetzelfde tijdstip kregen agenten op de A4 bij Leimuiden via het automatische kentekenplaatherkenning systeem, Automatic Number Plate Recongnition (ANPR), de melding dat een auto gescand was waarvan de tenaamgestelde een ongeldig rijbewijs heeft en bovendien drie boetes voor in totaal 1068 euro had open staan. De agenten keken uit naar de betreffende auto en konden deze, het bleek een taxi te zijn, bij Leimuiden ter controle aan de kant zetten. De bestuurder bleek inderdaad de tenaamgestelde te zijn en reed dus weer zonder geldig rijbewijs. Hiervoor werd weer proces-verbaal opgemaakt tegen de 38-jarige man uit Amsterdam. Omdat hij de boetes niet kon betalen werd zijn taxi buiten gebruik gesteld.

A73

Op 8 oktober, omstreeks 03.00 uur, reed een auto erg langzaam over de vluchtstrook op de A73 ter hoogte van Belfeld. De agenten zagen dat de auto een lekke band had en begeleidden de onfortuinlijke bestuurder naar de volgende afrit. Ondertussen zagen ze in het politiesysteem dat de tenaamgestelde van de auto geen geldig rijbewijs had. Bij controle bleek dat deze echter niet zelf reed maar als bijrijder fungeerde. De bestuurder, een 26-jarige man uit Oss, kon echter geen rijbewijs tonen. Bij nader onderzoek kwam naar voren dat zijn rijbewijs al in 2019 was ingetrokken en hij vorige maand ook al eens was betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hem is toen ook schriftelijk bevestigd dat bij herhaling ook de auto in beslag zou worden genomen. Dus naast een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs werd dit keer ook de auto in beslag genomen en opgetakeld.