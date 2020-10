Man spuugt bij aanhouding agente in haar gezicht en zegt dat hij corona heeft

De agenten zagen dat de betreffende man onder invloed verkeerde. Tijdens zijn aanhouding aan de Werf verzette de man zich. Toen de agente hem vroeg om mee te werken keek hij haar aan en spuugde hij vol in haar gezicht. Hij zei hierbij dat hij corona had. Om een tweede fluim in haar gezicht te voorkomen gaf de agente de man een klap in zijn gezicht om af te wenden. De man bleef roepen dat hij corona had, hierbij uitte hij beledigende en bedreigende taal in de richting van de agente. De agente heeft aangifte gedaan van belediging, bedreiging, mishandeling en poging zware mishandeling.

Het kan niet worden uitgesloten dat het speeksel van de man door het spugen in contact is gekomen met het slijmvlies van de ogen en neus van de vrouwelijke agent. Ze stonden immers ook op zeer korte afstand tot elkaar, ruim binnen de veilige afstand van anderhalve meter. Door de spugende overdacht van de man is de kans op besmetting met coronavirus aanwezig.