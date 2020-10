Bejaarde dame slachtoffer babbeltruc

Omstreeks 10.30 uur werd er aangebeld bij het slachtoffer bij haar woning aan de Meijerslaan. Op de stoep stond een licht getinte man in een donkere trui en een donkere broek. Hij vroeg de vrouw of hij even van het toilet gebruik mocht maken. Na het toiletgebruik ging de man weer weg. Even later ontdekte de vrouw dat zij gouden sieraden mistte.

De politie stelt een onderzoek in.

2020215289