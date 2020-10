Getuigen gezocht brand in pand Zoutelande

De brand in het pand werd donderdag 8 oktober rond 04.10 uur ontdekt. Brandweer heeft de brand geblust. De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan. De politie heeft donderdag sporenonderzoek gedaan waaruit blijkt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Getuigen die rond het tijdstip van de brand iets verdachts is opgemerkt aan de Langendam of omgeving worden verzocht om contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. (zaaknummer 2020265431)