Politie onderzoekt steekincident Marlestraat

Bij de gemeenschappelijk meldkamer kwam donderdagavond omstreeks 22.20 uur een melding binnen over een steekincident in een woning in de Marlestraat. Politie en ambulance rukten direct uit. Ook de traumaheli kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het mannelijke slachtoffer. Hij is uiteindelijk per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ook het vrouwelijke slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie kon al snel, binnen een kwartier, een verdachte aanhouden. Deze man, een 24-jarige Tilburger en een bekende van de slachtoffers, is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

De politie zet het onderzoek voort en hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich in de woning heeft afgespeeld.