Politie rolt hennepkwekerij op binnenvaartschip op

Politiemensen stelden donderdagmiddag naar aanleiding van een anonieme melding, binnengekomen via de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, een onderzoek in op een binnenvaartschip. In het ruim van het schip troffen ze een in werking zijnde, professioneel opgezette, hennepkwekerij aan. Ook hielden ze een verdachte, een 30-jarige man uit Woudrichem aan. De kwekerij is diezelfde middag nog gedeeltelijk geruimd, de planten zijn er weggehaald. Daarbij moesten de hulpdiensten en de ruimers voorzichtig te werk gaan, omdat er sprake was van een onveilige situatie: er lagen stroomdraden bloot en er stond water in de boot.