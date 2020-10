Politie zoekt getuigen straatroof

Het politieonderzoek is nog gaande. De politie komt graag in contact met getuigen die hebben gezien dat er ‘iets’ aan de hand was op de kruising van de Leo XIII straat en de Deken Sanderstraat. Ook gaat de politie graag in gesprek met mensen die de twee verdachten met de fiets achter een andere man aan hebben zien gaan, op een van de hierboven genoemde straten. Wellicht hebt u de twee verdachten zien rijden in de Pastoor van Beurdenstraat. Neemt u dan alstublieft contact op met de Tilburgse politie. Hebt u andere informatie over deze straatroof, bel ons dan ook. U kunt ons bereiken via 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook een tipformulier invullen.

Vermeld voor een snelle informatieverwerking altijd het dossiernummer 2020266312.