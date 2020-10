Politiebikers houden fietsendief op heterdaad aan

De politiemensen hielden toezicht op de markt en in het winkelgebied aan de Westermarkt. Een van de agenten zag dat een man, de later aangehouden verdachte, veel aandacht had voor geparkeerd staande fietsen. Hij pakte vervolgens een afgesloten fiets uit de fietsbeugels en liep ermee weg over de Schiphollaan, in de richting van de Beneluxlaan. Helaas voor de fietsendief pleegde hij zijn misdrijf voor de ogen van de politieman en kon hij direct in de kraag worden gevat.

Uit nader onderzoek bleek dat de man in de schuur van zijn woning ook nog een fiets had staan die van diefstal afkomstig was. De fiets bleek in december 2015 te zijn gestolen in de Tjeuke Timmermansstraat. Omdat de verdachte in het bezit was van deze fiets, wordt hij behalve van fietsendiefstal ook verdacht van heling van de in 2015 als gestolen gesignaleerde fiets. Hij is naar het bureau gebracht en heeft een verklaring afgelegd. Hij mag zich op een later moment voor de rechter verantwoorden voor de diefstal en de heling.