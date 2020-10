Oost-Brabantse recherche ontmantelt drugslocaties

Rechercheurs van de regionale opsporingseenheid van de politie Oost-Brabant kregen tijdens een lopend onderzoek een voertuig in beeld, waarvan het vermoeden rees dat daarmee mogelijk drugs, dan wel drugs gerelateerde spullen, werden vervoerd. Dit voertuig bracht de rechercheurs op het spoor van een bedrijfspand aan de Veersteeg in Kerkdriel. Het bleek dat er waarschijnlijk vanuit een bedrijfspand in Almere chemicaliën werden vervoerd met als bestemming het pand in Kerkdriel. Bij een inval in het bedrijfspand in Kerkdriel op dinsdagavond werd dat vermoeden ruimschoots bevestigd. Rechercheurs vonden chemicaliën voor de productie van synthetische drugs alsmede een grote hoeveelheid methamfetamine met een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s. Dit werd inmiddels onder strenge politiebewaking naar een verbrandingsoven in Amsterdam vervoerd en vernietigd.



Limburgs drugslab

Het onderzoek in het bedrijfspand in Kerkdriel bracht de politie vervolgens ook bij een loods in het Limburgse Holtum, waar diezelfde dinsdagavond nog door een drugsteam van de eenheid Limburg een inval werd gedaan. In deze loods vond de politie een compleet ingericht drugslab, dat echter niet in bedrijf was. Er waren geen personen aanwezig. Wel stond ook hier een grote hoeveelheid aan chemicaliën en ook op deze locatie werd eindproduct aangetroffen.



Kookketel

Vervolgens werden bij een garagebox in het Utrechtse Groenekan grote jerrycans met, naar het zich liet aanzien, chemicaliën gelost. Ook deze waren vermoedelijk afkomstig van het bedrijfspand in Almere. Genoeg reden om ook op die locatie poolshoogte te nemen. In deze garagebox bleken niet alleen duizenden liters chemicaliën, maar ook een hoeveelheid apaan en diverse drugs gerelateerde artikelen te staan. Ook stond er een grote kookketel die gebruikt wordt bij de productie van drugs. Vervolgens werd in de late uren van donderdag binnen gevallen in het bedrijfspand aan de Dukdalfweg in Almere.



Duizenden kilo’s

Ook bij de inval in het pand in Almere, een samenwerking tussen rechercheurs van de eenheid Midden-Nederland en Oost-Brabant, de douane en de brandweer, werden geen verdachten opgepakt. Wel bleek het een grote opslaglocatie te zijn voor chemicaliën. Rechercheurs vonden er zo’n 12.000 liter aan chemicaliën, ongeveer 6000 kilo caustic soda en rond de 1000 kilo azijnzuur; waarschijnlijk allemaal bestemd voor het productieproces van drugs. Ten slotte werd ook hier ruim 8 liter aan eindproduct in de vorm van methamfetamine olie en een grote kookketel aangetroffen.



Pand gesloten

Alle spullen en producten die werden gevonden zijn in beslag genomen voor nader onderzoek of worden vernietigd. Het onderzoek is in volle gang en richt zich nu op het identificeren van diegene die verantwoordelijk zijn voor deze opslaglocaties en het productielab in Holtum. De burgemeester van de gemeente Almere heeft inmiddels besloten het pand aan de Dukdalfweg vanwege de overtredingen van de Opiumwet voor de duur van zes maanden te sluiten. Mogelijk dat andere burgemeesters dit ook zullen overwegen.