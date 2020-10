Verdachten overval filiaal Aldi opgepakt

Het is die zaterdag 7 maart tegen sluitingstijd, zo rond acht uur, als de kassière twee jongens de zaak in ziet komen. Nadat de jongens twee blikjes frisdrank hebben uitgezocht gaan ze naar één van de kassa's. Een van de jongens betaald de blikjes, maar op het moment dat de kassière de kassalade wil sluiten voorkomt de andere jongen dat en hij houdt haar tegen. Ze eisen geld en zetten die eis kracht bij door te dreigen met onder andere een mes. Ze gaan er daarna met geld uit de kassa vandoor en verdwijnen in een gereedstaande auto.



Het onderzoek, waarin meerdere getuigen werden gehoord en beschikbare camerabeelden zijn bekeken, leidde uiteindelijk naar het woensdag aangehouden tweetal. De jongste verdachte werd thuis in zijn ouderlijke woning opgepakt. Zijn oudere medeverdachte bleek vast te zitten in een penitentiaire inrichting voor een ander misdrijf en werd daar aangehouden. Beide verdachten worden vandaag aan de rechter commissaris voorgeleid. Het onderzoek gaat door.