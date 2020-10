Veroordeelde Belgen in Zeist en Rotterdam aangehouden

Zeist - Rotterdam - De politie heeft donderdag 8 oktober twee voortvluchtige Belgen aangehouden die in België zijn veroordeeld tot tien en acht jaar gevangenisstraf voor ernstige mishandeling en beroving van een taxichauffeur in 2016. De mannen verbleven in Nederland en zijn in een woning in Zeist en Rotterdam aangehouden. De 28-jarige man die in Zeist is aangehouden, moet nog tien jaar gevangenisstraf uitzitten en de 29-jarige man die zich in Rotterdam bevond nog acht jaar.