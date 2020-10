Merklabels leiden naar vondst namaakkleding

In de laadruimte van het busje werd een grote kartonnen doos met nog meer merkkleding aangetroffen. De inzittenden van het busje hadden geen goede verklaring over de aanwezigheid van de grote hoeveelheid merkkleding en een aankoopbon kon ook niet getoond worden. De kleding werd in beslaggenomen en de expertise van de collega’s van de Douane werd ingeroepen. De hoeveelheid aangetroffen kleding bestaande uit jassen, spijkerbroeken en shirts bleken geen merkkleding, maar namaakkleding te zijn, vermoedelijk bestemd voor de illegale verkoop. De politie stelt een onderzoek in.



(Foto's van de namaakkleding hieronder zijn voor media te gebruiken met bronvermelding 'Politie Weert')