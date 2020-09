Brandstichting truck in Opsporing Verzocht

Een buurtbewoner die de chauffeur aantrof naast zijn brandende cabine belde meteen 112 en verleende eerste hulp. Het slachtoffer verkeerde in shock en wordt sindsdien in coma gehouden. Zijn huidige toestand is kritiek, maar stabiel. Artsen bekijken zijn situatie van dag tot dag en kunnen momenteel nog niets zeggen over zijn herstel.

Alle zaken van vanavond op een rijtje:

