Man aangehouden die vuurwapen bij zich had

Maandagavond 31 augustus rond 19.30 uur wilden agenten de identiteit van een man vaststellen die op de Binnenhof liep. De man wilde niet meewerken aan de identiteitscontrole, waarop de agenten hem staande hielden. De man verzette zich en gooide een tas weg. In de tas zat een geladen vuurwapen dat op scherp stond.

De man, een 24-jarige Almeerder, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Hij zit nu vast.

Het vuurwapen is in beslag genomen. De politie is blij dat het vuurwapen uit de roulatie is gehaald.