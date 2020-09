Aanhouding in onderzoek naar overval fastfoodrestaurant

Op de bewuste zaterdagavond verschijnen er rond sluitingstijd twee mannen, die er uiteindelijk van door gaan met een geldbedrag. Ter plaatste wordt geweld gebruikt en gedreigd met een mes.



In het onderzoek is nu een verdachte aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten en het onderzoek gaat onverminderd voort. Daarbij blijft de recherche dringend op zoek naar mensen die meer weten over de gewelddadige overval. U kunt daarvoor contact opnemen met de recherche via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.