Twee aanhoudingen in onderzoek naar liquidatie in Amstelveen

Amsterdam - De politie heeft twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de dood van een 39-jarige man uit Amstelveen. Het slachtoffer werd op 12 december 2019 dodelijk verwond bij een schietincident aan de Escapade in Amstelveen, in het bijzijn van een 5-jarig kind, dat op de achterbank in de auto zat. Het kind raakte hierbij niet gewond.