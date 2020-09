Drie aanhoudingen in onderzoek naar productie en handel in softdrugs

Het onderzoek naar de productie en handel in softdrugs startte naar aanleiding van de vondst van meerdere hennepplanten op de Tiendweg naast het spoor in Haastrecht. Donderdagmiddag 27 augustus is een buitenteelt op deze locatie in beslag genomen en vernietigd.



In het uitgebreide onderzoek hielden agenten vervolgens dezelfde middag een 49-jarige man uit Gouda in een woning aan de Heemskerkstraat aan. In een bijbehorende garage trof de politie meerdere productiemiddelen van softdrugs aan en 300 gram hennep aan. Deze zijn samen met enkele luxe goederen en een voertuig in beslag genomen. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt dinsdag 1 september voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Op de Bernadottelaan in Gouda troffen agenten op donderdagmiddag een hennepkwekerij (circa 200 planten) aan in een woning. Een 26-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Gouda zijn hierbij aangehouden. De hennepplanten zijn vernietigd. Daarnaast zijn ook uit deze woning enkele aangetroffen luxe goederen in beslag genomen. Inmiddels zijn de twee verdachten weer heengezonden.



In het kader van het onderzoek deed de politie ook een doorzoeking in een woning aan de Willem de Zwijgerlaan. Bij deze doorzoeking werd een vuurwapen aangetroffen.



Drugshandel

Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.