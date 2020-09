Man overleden bij steekincident Delft

Op dit moment doen rechercheurs een buurtonderzoek en doen forensische rechercheurs onderzoek in de woning. Het onderzoek is nog in volle gang.



Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagmiddag 1 september omstreeks 14.15 uur iets gezien in de omgeving van de De Colignystraat in Delft of beelden van deze omgeving? Neemt u dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.