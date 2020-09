Team West: politie zoekt beeldmateriaal dodelijk steekincident Pier

Ook in het programma Opsporing Verzocht vragen wij de kijkers beeldmateriaal van het steekincident op de Pier in Scheveningen met ons te delen.



Den Haag – Steekincident Strandweg - Pier

Maandagavond 10 augustus rond 18.30 uur kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. Hij werd aan de Strandweg, op de Pier, neergestoken. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van dit incident. Heeft u beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Of heeft u informatie? Deel deze dan met ons via het tipformulier of neem contact op met de recherche.



Delft – Overval supermarkt COOP

Op vrijdag 14 augustus 2020, omstreeks 17.30 uur overvielen twee mannen de supermarkt COOP aan het Hof van Delftlaan in Delft. Een van de verdachten slaat een medewerker tegen het hoofd en onder bedreiging worden ze gedwongen geld uit de kassa te halen. Na de overval zijn beide daders via de Rochussenstraat, Colijnlaan richting het Wilhelminapark weggerend. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee verdachten. Wie herkent ze?



Den Haag – Niek de Graaf vermist

Sinds dinsdagmorgen 25 augustus 08.45 uur is de 56-jarige Niek de Graaf uit Den Haag vermist. Hij is voor het laatst gezien in het Haagse Bos. Daar was hij aan het hardlopen. Zoekacties leverden helaas nog niets op. Niek de Graaf is ongeveer 1.90 meter lang en heeft grijs haar. Hij droeg op de dag van zijn verdwijning hardloopkleding: een donkerrood shirt met korte mouwen, een zwarte korte hardloopbroek en blauwe ASICS sportschoenen. Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek?



Leiden – Vrouw belaagd en gestoken

Op vrijdag 14 augustus omstreeks 01.30 uur liepen een aantal vriendinnen op de Houtlaan in Leiden. Vlakbij bij het theehuis springt plotseling een man met een zwarte rugzak op zijn rug uit de bosjes. Hij slaat een van de vrouwen meerdere keren met een scherp voorwerp op haar hoofd en rug. Doordat ze hard gilt, komen haar vriendinnen direct terug en rent de verdachte weg in de richting van de Warmonderweg.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Het programma Opsporing Verzocht vanavond om 20.35 uur op NPO1. De uitzending wordt herhaald op woensdag rond 13.30 uur op NPO2.