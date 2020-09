Helpt u mee brandstichtingen tegen te gaan?!

Het aantal brandstichtingen, vooral in het middengebied van het eiland, is in de afgelopen maanden toegenomen. Containers voor vuil of plastic, hooibalen, houtstapels, dixi ’s en een bushokje gingen in vlammen op. Het zal niemand ontgaan zijn dat ook het nieuwe insectenhotel op de rotonde aan de Schaapsweg en de N59 is afgebrand.

Met alle mogelijkheden die er zijn doet de politie onderzoek. Getuigen worden gehoord en als er camerabeelden zijn worden die bekeken. Helaas heeft dit tot nu toe niet geleid tot de aanhouding van verdachten.