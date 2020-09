Politie zoekt getuigen steekincident

Agenten stelden na een melding van de steekpartij een onderzoek in. De gewonde man was gestoken in zijn buik en nek en werd overgebracht naar een ziekenhuis.

Direct werd een opsporingsonderzoek ingesteld naar de verdachte. Sporenonderzoek werd verricht en getuigen gehoord. Om een goed beeld te krijgen van wat zich precies heeft afgespeeld is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien, of misschien gefilmd, neem dan contact op met 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem bellen kan ook:0800-7000.