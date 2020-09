Bellende automobilist blijkt drugs op zak te hebben

Een motoragent hielde verdachte op maandagmiddag 31 augustus staande omdat de man achter het stuur aan het bellen was. Al snel bleek dat de man niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Omdat de verdachten antecedenten op het gebied van drugs had werd zijn auto verder gecontroleerd. In de auto lag zo´n 380 gram amfetamine, een flesje met daarin mogelijk GHB, ruim 2100 euro aan cash en een cryptotelefoon. De auto is in beslag genomen en de man aangehouden. De politie doet verder onderzoek.