Jongen aangehouden na mishandeling

De jongen zou een dag eerder aan de Bovendonk een jongen hebben mishandeld. Agenten kwamen maandag rond 15.10 uur ter plaatse bij de melding, maar de verdachte was er toen niet meer. Het slachtoffer, een 13-jarige Roosendaler, heeft direct aangifte gedaan. De verdachte werd niet meer gevonden en agenten stelden direct een onderzoek in. De politie ontving ook signalen dat er beelden van de mishandeling rondgingen op social media rond gingen. De verdachte is ingesloten in verband met verder onderzoek.