Verdachte van steekincident aangehouden

De politie verspreidde eerder een foto van de mogelijke dader. Dinsdagochtend is een Middelburgse tiener van zijn bed gelicht en aangehouden. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte doet de politie verder geen mededelingen over de zaak. De jongen is ingesloten en zal gehoord worden. De eerdere verspreidde beelden hebben we inmiddels verwijderd van onze kanalen. Wij vragen het publiek eventuele beelden van de verdachte ook te verwijderen.