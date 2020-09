Drugsdealer aangehouden in centrum

In Helmond wordt er gewerkt aan een veilige binnenstad. Het is een taak van de overheid, om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt, door de verschillende overheidspartners. We blijven de (drugs)overlast in de Helmondse binnenstad aanpakken. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- en regelgeving wordt overtreden, zullen we daar als overheden tegen optreden.

Uw melding helpt ons ook! Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, neem dan contact op met de politie, telefoon 0900 88 44. Wilt u liever anoniem melden dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800 70 00.