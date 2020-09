Facebookserie Politie in de buurt

Nederland - De politie is op allerlei manieren actief in de wijk. In de serie ‘Politie in de buurt’ op Facebook laat de politie agenten zien die op een bijzondere manier in contact staan met buurtbewoners. Zichtbaar, bereikbaar en aanwezig zijn, dat is waar we als politie naar streven. Om dit kracht bij te zetten, ontstaan binnen de teams allerlei initiatieven om nog dichter bij de inwoners te staan.