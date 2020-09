Start campagne ‘Ride to find’ van Deliveroo, AMBER Alert en politie

Bij ongeveer 80% van de vermissingen [https://www.politie.nl/themas/vermissing.html] die worden gemeld, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Bij zo’n 20% duurt de vermissing langer en een paar keer per jaar vinden we iemand echt niet en blijft het onduidelijk waar iemand gebleven is. De onzekerheid voor familie en geliefden is in deze gevallen zeer groot. ‘Niet weten waar je geliefde is en wanneer hij of zij weer naar huis komt, is voor achterblijvers het moeilijkste’’, zegt Izanne de Wit, Teamleider Landelijk Bureau Vermiste Personen. ‘Aandacht voor langdurige vermissingszaken blijft dan ook heel belangrijk. We zijn blij met de hulp van Deliveroo en hopen dat deze postercampagne zorgt voor een doorbraak in de cold cases.’

Meer dan 180 bezorgers in maar liefst 18 steden rijden gedurende de hele maand september rond met vermissingsposters op hun bezorgtassen. ‘Het doet ons goed om bij te kunnen dragen aan het opsporen van vermiste volwassenen en kinderen, al is het hopelijk niet vaak nodig”, aldus Stijn Verstijnen, directeur bij Deliveroo Nederland.