Eerste levering nieuwe elektrische fietsen en e-scooters politie

Plaatsvervangend sectorhoofd Philippe Estourgie van District Oost-Utrecht is enthousiast over de nieuwe vervoermiddelen. ‘In de smalle stegen van de binnenstad van Amersfoort kunnen we met elektrische fietsen snel ter plaatse zijn. En met de nieuwe surveillancefietsen kunnen we nu ook in de kleinere kerngemeenten buiten de stad op de fiets surveilleren. Zo zijn we nog beter benaderbaar voor burgers. En met deze nieuwe vervoermiddelen kunnen we onze werkwijze nog beter aanpassen aan de steeds veranderende manier van werken van criminelen.’