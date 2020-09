Twee aanhoudingen bij politieactie op camping

De recherche startte een onderzoek nadat zij informatie had ontvangen dat in een van de huisjes op de camping mogelijk sprake was van drugshandel en het vervaardigen van drugs. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), het arrestatie team en de brandweer assisteerden bij de instap.

Bij de instap trof de politie verdovende middelen aan en attributen die in verband gebracht kunnen worden met de handel in en productie van verdovende middelen. Het politieonderzoek gaat uiteraard door. Hebt u informatie of tips wat het team kan helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Hebt u vermoedens van drugsbezit en/of handel en/of vervaardigen van drugs? Bel dan de politie via 0900-8844 of 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

2020428571^JR