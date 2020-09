Camerabeelden en getuigen gezocht: mishandeling vrouw Amersfoort

Het gebeurde allemaal op dinsdagavond 8 september tussen 21.30 en 22.15 uur in de omgeving van het Sabapad, de Curaçaolaan en de Surinamelaan. Er is direct een onderzoek gestart. Hierbij zijn onder meer de politiehelikopter en een speurhond ingezet. Eerder deze week meldden wij al dat er inmiddels een verdachte is aangehouden.

Getuigen

De recherche is op zoek naar getuigen die deze avond in de wijde omgeving van het Sabapad iets hebben gezien of gehoord. Mogelijk zijn er mensen in deze buurt die camerabeelden hebben gemaakt van de omgeving. Met hen komt de recherche graag in contact.

Ook kan het zijn dat getuigen hebben gezien of gehoord dat de man mensen lastig viel of zelfs aanviel op die bewuste avond of in de dagen ervoor.

Alle informatie helpt!

Heeft u informatie die het onderzoek verder kan helpen, dan komen we graag met u in contact. Alle informatie helpt! Vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melden kan ook.