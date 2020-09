Schade aan woningen door explosie, politie zoekt getuigen

Getuigen zagen deze ochtend twee mannen in een donker voertuig op het Pijlstaartpad. De bijrijder betrof een forse, licht getinte man met krullen. Hij was rond de 1.80 m lang en droeg een zwart trainingspak. Deze verdachte legde iets bij een voordeur. Daarna hoorden getuigen een harde knal. De explosie zorgde voor schade aan een aantal woningen. De mannen reden weg in een donkere auto.

Wat de explosie veroorzaakte, is nog in onderzoek. Inmiddels hebben we meerdere getuigen gesproken, maar zoeken we nog meer informatie. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie die de recherche helpt bij het onderzoek? Neem contact met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met stichting M via: 0800-7000.