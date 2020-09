Verdachte straatroof meldt zich na uitzending Team West

Op maandag 13 juli rond 18.00 uur verliet een man het casino aan de Oostwaarts in Zoetermeer. Op de Korinthestraat sloeg iemand onverwachts hard een arm om zijn nek en zag kans zijn portemonnee te stelen. In deze portemonnee zat een groot geldbedrag. De verdachte rende weg in de richting van het Cadenzaplein.



In de uitzending van Team West op dinsdag 8 september werden beelden van de straatroof getoond. Hierna meldde de verdachte zich bij de politie. Er is proces-verbaal tegen de verdachte opgemaakt en hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.



Team West

Team West is iedere dinsdag te zien om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.