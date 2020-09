87-jarige vrouw slachtoffer van laffe babbeltruc

De politie is op zoek naar meer informatie over deze laffe babbeltruc. Wie herkent de licht getinte vrouw van tussen de 40 en 45 jaar die zich voordeed als zorgmedewerker? Heeft u iets opvallends op de Kerklaan gezien in de ochtend of rond middaguren? Bel 0900-8844, meld de misdaad anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van de onderstaande tipformulier.