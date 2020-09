Onderzoek na wapenvondst afgerond

De politie kan tips en informatie over deze vondst goed gebruiken. Heeft u de afgelopen maanden iets verdachts gezien rondom het bosperceel aan de Schellerdijk? Of heeft u andere informatie die verband kan houden met deze vondst? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie. Dit kan via het algemene nummer 0900-8844. U kunt ook bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) via 079-3458999. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.

2020427703 GvR