Cold casezaak uit 2004: Jan van der Pool overleden na overval

Op dat moment komen twee gewapende mannen het terrein op lopen. Zij hebben bivakmutsen op en dragen blauwe overalls. Onderweg dwingen zij een werknemer en de dochter van Jan voor hen uit te lopen richting de kantine. Daar schreeuwen zij in het Nederlands om geld. Jan reageert impulsief en gooit een voorwerp richting de daders. Een van de daders schiet direct. Jan wordt dodelijk verwond en overlijdt kort daarna. De twee overvallers vluchten zonder buit in een kleine rode auto. Deze stond geparkeerd buiten het toegangshek. De daders zijn mogelijk lichtgetint. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie de daders zijn.

Cold casezaken

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat. De politie hecht grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases. Allereerst om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden. Daarnaast valt ook niet uit te sluiten dat daders van deze misdrijven opnieuw de fout ingaan.

Informatie?

De politie doet er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen. Daarbij kunnen zij ieders hulp goed gebruiken! Voor de nabestaanden

Heeft u tips of informatie over dit misdrijf? Ook al is het 16 jaar geleden, toch kan ook uw informatie van cruciaal belang blijken voor de oplossing van dit misdrijf. Laat het weten aan het coldcaseteam in Noord-Holland via telefoonnummer: 0900-8844 of via de mail: coldcase.noord-holland@politie.nl. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.

Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Foto van de heer Jan van der Pool